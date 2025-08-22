En vivo

Con equipo confirmado, Los Pumas reciben por última vez a los All Blacks en el Rugby Championship

Los dirigidos por Felipe Contepomi buscarán hacer historia en el José Amalfitani.

22/08/2025 | 12:53Redacción Cadena 3

FOTO: Los Pumas van por la recuperación ante los All Blacks.

Los Pumas, que ya tienen el equipo titular confirmado, recibirán este sábado a los All Blacks de Nueva Zelanda por última vez en el Rugby Championship, luego de la derrota de la semana pasada.

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) está programado para las 18:10 (hora de Argentina) y se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda del rugby argentino, Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de sufrir una derrota por 41-24 ante Nueva Zelanda en la primera fecha de la competición, en un partido que se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En dicha presentación, Los Pumas tuvieron un primer tiempo para el olvido y se fueron al descanso con una desventaja de 31-10. Pese a la recuperación en el comienzo del complemento, donde anotaron dos tries y se llegaron a poner a siete puntos, los All Blacks liquidaron el encuentro con dos tries sobre el final.

Esta será la última ocasión en la que Los Pumas reciban a los All Blacks en el Rugby Championship, ya que a partir del 2026 no se continuará disputando este torneo.

Es por esto que Los Pumas buscarán conseguir un histórico triunfo por primera vez frente a su gente ante Nueva Zelanda, una selección a la que solo pudieron vencer en tierras oceánicas (en 2020, 2022 y 2024).

Con respecto a la presentación de la semana pasada, Contepomi realizará dos cambios en el XV inicial, ya que Juan Martín González ingresará por Marcos Kremer, mientras que Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró.

Este sábado también se dará el otro partido correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship, donde el último campeón, Sudáfrica, recibirá a Australia con el objetivo de recuperarse tras la sorpresiva derrota sufrida en el debut.

La alineación de Los Pumas para recibir a Nueva Zelanda: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy y 15- Juan Cruz Malllía.

Lectura rápida

¿Qué partido jugarán Los Pumas?

Los Pumas jugarán contra los All Blacks de Nueva Zelanda.

¿Cuándo es el partido?

El partido se disputará este sábado a las 18:10 (hora de Argentina).

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?

El encuentro se desarrollará en el estadio José Amalfitani.

¿Cuál fue el resultado anterior de Los Pumas?

Los Pumas sufrieron una derrota por 41-24 ante Nueva Zelanda en la primera fecha.

¿Qué cambios hará el director técnico?

Felipe Contepomi realizará dos cambios en el XV inicial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

