Con el clásico de Manchester como el plato fuerte inicia la cuarta fecha de la English Premier League

FOTO: El noruego Erling Haaland es el máximo anotador de la Premier League.

El Manchester City recibe este domingo al Manchester United en el marco del clásico mancomuniano de la cuarta fecha de la English Premier League.

Decimotercero con solo tres unidades, el equipo del español Josep Guardiola llega a este clásico tras perder 2-1 con el Brighton and Hove Albion en la pasada jornada. Los "Citizens" ganaron únicamente en el debut ante el Wolverhampton Wanderers por 4-0 y, en la segunda fecha, cayeron 2-0 con el Tottenham Hotspurs.

Por su parte, los del portugués Ruben Amorim están novenos con cuatro puntos a raíz de una victoria, un empate y una derrota. Su único triunfo se dio la fecha pasada cuando le ganó 3-2 al Burnley en condición de local.

El apasionante clásico de Manchester tendrá lugar este domingo en el Eithad stadium desde las 12.30 horas de la Argentina. En 196 partidos disputados, los "Diablos Rojos" dominan el historial con 80 victorias ante 61 del City y 55 empates.

El mismo domingo a las 10 horas de la Argentina, el líder Liverpool integrado por el argentino Alexis Mac Allister visitará al Burnley en Turf Moor.

La cuarta fecha de la English Premier League comenzará este sábado desde las 8.30 horas con el partido entre el Arsenal y el Nottingham Forest en el Emirates stadium.

Cinco encuentros se disputarán a las 11 horas: Newcastle United ante el Wolverhampton Wanderers en Saint James Park, Everton recibiendo al Aston Villa en Goodison Park, Bournemouth enfrentando al Brighton and Hove Albion en Vitality stadium, Fulham ante el Leeds United en Craven Cottage y el Crystal Palace jugando ante el Southampton en Selhurst Park.

A las 13.30 horas, el West Ham United recibirá al Tottenham Hotspurs en el estadio Olímpico de Londres y, a las 16 horas, el Chelsea del argentino Enzo Fernández visitará el Gtech Community stadium donde jugará ante Brentford.