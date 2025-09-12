En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Con el clásico de Manchester como el plato fuerte inicia la cuarta fecha de la English Premier League

Este sábado en el Emirates stadium, Arsenal y Nottingham Forest darán inicio a la jornada.

12/09/2025 | 10:31Redacción Cadena 3

FOTO: El noruego Erling Haaland es el máximo anotador de la Premier League.

El Manchester City recibe este domingo al Manchester United en el marco del clásico mancomuniano de la cuarta fecha de la English Premier League.

Decimotercero con solo tres unidades, el equipo del español Josep Guardiola llega a este clásico tras perder 2-1 con el Brighton and Hove Albion en la pasada jornada. Los "Citizens" ganaron únicamente en el debut ante el Wolverhampton Wanderers por 4-0 y, en la segunda fecha, cayeron 2-0 con el Tottenham Hotspurs.

Por su parte, los del portugués Ruben Amorim están novenos con cuatro puntos a raíz de una victoria, un empate y una derrota. Su único triunfo se dio la fecha pasada cuando le ganó 3-2 al Burnley en condición de local.

El apasionante clásico de Manchester tendrá lugar este domingo en el Eithad stadium desde las 12.30 horas de la Argentina. En 196 partidos disputados, los "Diablos Rojos" dominan el historial con 80 victorias ante 61 del City y 55 empates.

El mismo domingo a las 10 horas de la Argentina, el líder Liverpool integrado por el argentino Alexis Mac Allister visitará al Burnley en Turf Moor.

La cuarta fecha de la English Premier League comenzará este sábado desde las 8.30 horas con el partido entre el Arsenal y el Nottingham Forest en el Emirates stadium.

Cinco encuentros se disputarán a las 11 horas: Newcastle United ante el Wolverhampton Wanderers en Saint James Park, Everton recibiendo al Aston Villa en Goodison Park, Bournemouth enfrentando al Brighton and Hove Albion en Vitality stadium, Fulham ante el Leeds United en Craven Cottage y el Crystal Palace jugando ante el Southampton en Selhurst Park.

A las 13.30 horas, el West Ham United recibirá al Tottenham Hotspurs en el estadio Olímpico de Londres y, a las 16 horas, el Chelsea del argentino Enzo Fernández visitará el Gtech Community stadium donde jugará ante Brentford.

Lectura rápida

¿Qué clásico se juega este fin de semana?
El clásico de Manchester entre Manchester City y Manchester United.

¿Quiénes lo dirigen?
El clásico es dirigido por Josep Guardiola para el City y Ruben Amorim para el United.

¿Cuándo se juega el clásico?
Se disputará este domingo a las 12:30 horas de Argentina.

¿Cuáles son los otros partidos de la fecha?
El Arsenal vs. Nottingham Forest, Liverpool vs. Burnley, y otros cinco partidos a las 11 horas.

¿Quién es el líder de la Premier League actualmente?
El líder es el Liverpool.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho