Deportes

Cómo ver en vivo Tottenham vs Burnley: horario y formaciones

El equipo del Cuti Romero busca iniciar con el pie derecho la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

15/08/2025 | 20:02Redacción Cadena 3

FOTO: El festejo de Cristian Romero

El Tottenham del Cuti Romero recibe este sábado al Burnley en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el Tottenham Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto del Cuti Romero llega herido tras perder la Supercopa Europa por penales ante PSG, luego de ir ganando 2-0.

Probables formaciones de Tottenham vs Burnley

Tottenham Hotspur: Vicario, Danso, Van de Ven, Romero, Porro, Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus, Spence, Richarlison.

Burnley: Dubravka, Hartman, Tuanzebe, Esteve, Walker, Lorente, Ugochukwu, Cullen, Larsen, Mejbri, Broja.

Cómo ver en vivo Tottenham vs Burnley

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este sábado? El Tottenham enfrenta al Burnley.

¿Cuándo se celebra el partido? El encuentro se disputa el sábado a las 11 horas de Argentina.

¿Dónde tiene lugar el partido? Se lleva a cabo en el Tottenham Stadium.

¿Cómo le fue al Tottenham recientemente? Perdió la Supercopa Europa ante el PSG por penales tras ir ganando 2-0.

¿Cómo se puede ver el partido? El encuentro se podrá seguir en vivo a través de Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

