Cómo ver en vivo Tottenham vs Burnley: horario y formaciones

El Tottenham del Cuti Romero recibe este sábado al Burnley en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el Tottenham Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto del Cuti Romero llega herido tras perder la Supercopa Europa por penales ante PSG, luego de ir ganando 2-0.

Probables formaciones de Tottenham vs Burnley

Tottenham Hotspur: Vicario, Danso, Van de Ven, Romero, Porro, Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus, Spence, Richarlison.

Burnley: Dubravka, Hartman, Tuanzebe, Esteve, Walker, Lorente, Ugochukwu, Cullen, Larsen, Mejbri, Broja.

Cómo ver en vivo Tottenham vs Burnley

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.