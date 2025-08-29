En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Huracán: horario y formaciones

El "Ciclón" recibe al "Globo" en el clásico de la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

29/08/2025 | 19:54Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Huracán: horario y formaciones

San Lorenzo y Huracán chocan este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.45 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

El “Ciclón” y el “Globo” protagonizan un nuevo clásico. Los equipos llegan con campañas similares, aunque los de Parque Patricios heridos por la eliminación de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de San Lorenzo vs Huracán

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Huracán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido?
San Lorenzo y Huracán se enfrentan en el clásico del fútbol argentino.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará el sábado a las 14.45 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el encuentro?
El encuentro se disputará en el Nuevo Gasómetro.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se podrá ver por ESPN Premium, TNT Sports y medios digitales como Directv Go.

¿Qué situación atraviescan los equipos?
Ambos equipos tienen campañas similares, aunque Huracán viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

