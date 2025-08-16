Cómo ver en vivo River vs Godoy Cruz: horario y formaciones
El "Millonario" recibe este domingo al "Tomba" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
16/08/2025
River y Godoy Cruz chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto de Marcelo Gallardo viene de una igualdad sin goles ante Independiente y Libertad por la Copa Libertadores. Se espera que el DT ponga un “mix” este domingo, pesando en la revancha por un lugar en cuartos de final.
Probables formaciones de River vs Godoy Cruz
River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.
Cómo ver en vivo River vs Godoy Cruz
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]