En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo River vs Godoy Cruz: horario y formaciones

El "Millonario" recibe este domingo al "Tomba" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

16/08/2025 | 22:31Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo River vs Godoy Cruz: horario y formaciones

River y Godoy Cruz chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de una igualdad sin goles ante Independiente y Libertad por la Copa Libertadores. Se espera que el DT ponga un “mix” este domingo, pesando en la revancha por un lugar en cuartos de final.

Probables formaciones de River vs Godoy Cruz

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

Cómo ver en vivo River vs Godoy Cruz

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
River y Godoy Cruz se enfrentarán en la quinta fecha del torneo.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro está programado para el domingo a las 18.30 horas.

¿Dónde se llevará a cabo?
El partido se jugará en el Estadio Monumental de Argentina.

¿Quiénes son los entrenadores?
Marcelo Gallardo dirige a River y Walter Ribonetto a Godoy Cruz.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se podrá ver por TNT Sports Premium y plataformas digitales como Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho