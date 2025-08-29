Cómo ver en vivo Real Madrid vs Mallorca: horario y formaciones

Real Madrid recibe este sábado al Mallorca, en el marco de la fecha 3 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

El “Merengue”, subcampeón de la pasada Liga, arrancó con dos victorias en las primeras dos jornadas, con varios minutos para el argentino Franco Mastantuono.

Probables formaciones de Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius.

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Raíllo, Kumbulla, Valjent, Mojica; Pablo Torre, Mascarell, Darder; Muriqi, Asano.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs Mallorca

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.