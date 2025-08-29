En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Real Madrid vs Mallorca: horario y formaciones

El "Merengue" de Franco Mastantuono tuvo un arranque victorioso en La Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

29/08/2025 | 14:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Real Madrid vs Mallorca: horario y formaciones

Real Madrid recibe este sábado al Mallorca, en el marco de la fecha 3 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

El “Merengue”, subcampeón de la pasada Liga, arrancó con dos victorias en las primeras dos jornadas, con varios minutos para el argentino Franco Mastantuono.

Probables formaciones de Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius.

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Raíllo, Kumbulla, Valjent, Mojica; Pablo Torre, Mascarell, Darder; Muriqi, Asano.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs Mallorca

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Real Madrid contra Mallorca.

¿Cuándo se juega el partido?
El sábado a las 16.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Quiénes son los jugadores destacados?
Franco Mastantuono y Kylian Mbappé por el Real Madrid; Muriqi y Asano por el Mallorca.

¿Cómo seguir el partido en vivo?
A través de DSports y medios digitales como Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

