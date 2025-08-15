Cómo ver en vivo Mallorca vs Barcelona: horario y formaciones

Barcelona, campeón defensor, visita este sábado al Mallorca, en el marco de la primera fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el estadio Mallorca Son Moix, en Palma de Mallorca, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

De la mano de Lamine Yamal, el conjunto catalán es el campeón defensor de La Liga.

Probables formaciones de Mallorca vs Barcelona

Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Sergi Darder; Asano, Muriqi, Pablo Torre.

Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Ferran Torres.

Cómo ver en vivo Mallorca vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.