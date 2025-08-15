Cómo ver en vivo Mallorca vs Barcelona: horario y formaciones
El conjunto catalán quiere iniciar la defensa del título con un triunfo en la primera fecha. Se puede ver fútbol en vivo y de forma gratuita por celular.
15/08/2025 | 21:28Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Mallorca vs Barcelona: horario y formaciones
Barcelona, campeón defensor, visita este sábado al Mallorca, en el marco de la primera fecha de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el estadio Mallorca Son Moix, en Palma de Mallorca, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
De la mano de Lamine Yamal, el conjunto catalán es el campeón defensor de La Liga.
Probables formaciones de Mallorca vs Barcelona
Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Sergi Darder; Asano, Muriqi, Pablo Torre.
Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Ferran Torres.
Cómo ver en vivo Mallorca vs Barcelona
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se lleva a cabo? El encuentro entre Mallorca y Barcelona en la primera fecha de la Liga española.
¿Quién es el campeón defensor? Barcelona es el campeón defensor de La Liga.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega el sábado a las 14.30 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el encuentro? En el estadio Mallorca Son Moix, en Palma de Mallorca.
¿Cómo seguir el partido? Se puede seguir por ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]