Cómo ver en vivo Liga de Quito vs San Pablo por la Copa Libertadores: horario y formaciones
El conjunto de Crespo es visitante en el inicio de la serie de cuartos de final del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
18/09/2025 | 00:45Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Liga de Quito vs San Pablo por la Copa Libertadores
San Pablo visita a Liga Deportivo Universitaria de Quito este jueves, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.
El conjunto ecuatoriano viene de eliminar nada menos que al campeón defensor Botafogo, mientras que el conjunto del argentino Hernán Crespo fue uno de los mejores de la fase de grupos, per pasó por penales y mucho sufrimiento ante Atlético Nacional.
Probables formaciones de Liga de Quito vs San Pablo por Copa Libertadores
LDU Quito: Valle, Quiñónez, Aimar, Mina, Ramírez, Alzugaray, Erique, Gruezo, Cornejo, Quintero, Estrada.
Sao Paulo SP: Rafael, Chagas Monteiro, Franco, Tolói, Huendra Almeida Mendonça, Díaz, Soares, Gonçalves Maia Fortunato, de Freitas Castro, Dinenno, Tapia.
Cómo ver en vivo Liga de Quito vs San Pablo
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega este jueves a las 19 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se disputa en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador.
¿Quiénes son los equipos que juegan? El partido enfrenta a San Pablo y Liga Deportivo Universitaria de Quito.
¿Qué equipos llegaron a esta fase? Liga de Quito eliminó a Botafogo y San Pablo avanzó tras superar a Atlético Nacional.
¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver por Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]