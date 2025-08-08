Cómo ver en vivo Lanús vs Talleres: horario y formaciones
El "Granate" recibe a la "T" en el sur, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
08/08/2025 | 01:36Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs Talleres: horario y formaciones
Lanús y Talleres chocan este sábado en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Granate” viene de dos victorias al hilo, contando la última por Copa Argentina; mientras que la “T" de Carlos Tevez quiere dar el golpe de visitante.
Probables formaciones de Lanús vs Talleres
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Talleres: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Carlos Tévez.
Cómo ver en vivo Lanús vs Talleres
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Cuál es el partido destacado? El encuentro entre Lanús y Talleres por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega el partido? Este sábado a las 21.15 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Ciudad de Lanús.
¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Mauricio Pellegrino para Lanús y Carlos Tévez para Talleres.
¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver por TNT Sports y en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]