En vivo

Primera Plana

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

Primera Plana

Agustín Dadamio

Rosario

En vivo

Clásicos a la Ida

Lucas Correa

En vivo

¡Arriba La Popu!

Ulises Llanos

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Lanús vs Talleres: horario y formaciones

El "Granate" recibe a la "T" en el sur, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

08/08/2025 | 01:36Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs Talleres: horario y formaciones

Lanús y Talleres chocan este sábado en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Granate” viene de dos victorias al hilo, contando la última por Copa Argentina; mientras que la “T" de Carlos Tevez quiere dar el golpe de visitante.

Probables formaciones de Lanús vs Talleres

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Carlos Tévez.

Cómo ver en vivo Lanús vs Talleres

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuál es el partido destacado? El encuentro entre Lanús y Talleres por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? Este sábado a las 21.15 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Ciudad de Lanús.

¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Mauricio Pellegrino para Lanús y Carlos Tévez para Talleres.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver por TNT Sports y en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho