Cómo ver en vivo Huracán ante Argentinos: horario y formaciones

El "Globo" recibe este sábado al "Bicho" por la quinta fecha del campeonato local.

16/08/2025 | 00:06Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Huracán vs Argentinos: horario y formaciones

Huracán y Argentinos chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Globo” busca confirmar su levantada, mientras que el “Bicho” quiere ratificar su buena ubicación en la tabla de la zona.

Probables formaciones de Huracán vs Argentinos

Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Frank Darío Kudelka.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Cómo ver en vivo Huracán vs Argentinos

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partidos se juegan?
El partido entre Huracán y Argentinos.

¿Quiénes son los entrenadores?
El entrenador de Huracán: Frank Darío Kudelka; el de Argentinos Juniors: Nicolás Diez.

¿Cuándo se juega el encuentro?
El encuentro se lleva a cabo el sábado a las 16.15 horas.

¿Dónde se juega?
En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Argentina.

¿Cómo se puede ver?
A través de TNT Sports y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

