Cómo ver en vivo Bolívar vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Bolívar vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Bolívar recibe a Atlético Mineiro este miércoles, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Hernando Siles desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Independiente del Valle vs Once Caldas.

Probables formaciones de Bolívar vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.

Cómo ver en vivo Bolívar vs Atlético Mineiro

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.