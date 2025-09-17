En vivo

Cómo ver en vivo Bolívar vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

El equipo boliviano recibe al brasileño en el inicio de la serie de cuartos de final del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

17/09/2025 | 00:26Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Bolívar vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Bolívar recibe a Atlético Mineiro este miércoles, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Hernando Siles desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Independiente del Valle vs Once Caldas.

Probables formaciones de Bolívar vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.

Cómo ver en vivo Bolívar vs Atlético Mineiro

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo? Un partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Bolívar y Atlético Mineiro.

¿Quiénes juegan? Se enfrentan el equipo boliviano Bolívar contra el brasileño Atlético Mineiro.

¿Cuándo se juega? El partido se realizará el miércoles a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo? En el Estadio Hernando Siles, ubicado en Bolivia.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá seguir a través de DSports y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

