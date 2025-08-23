Cómo ver en vivo Boca vs Banfield: horario y formaciones

Boca y Banfield chocan este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.15 horas de Argentina en la Bombonera. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras conseguir su primera victoria en el certamen, mientras que el “Taladro”, que necesita sumar por los promedios, también viene de un triunfo.

Probables formaciones de Boca vs Banfield

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Boca vs Banfield

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.