Cómo ver en vivo Benfica vs Fenerbahce por Champions League: horario y formaciones

El conjunto de Nicolás Otamendi busca meterse en la fase de grupos del certamen. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

27/08/2025 | 00:07Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Benfica vs Fenerbahce por Champions League

Benfica y Fenerbahce chocan este miércoles en el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Champions League 2025.

El encuentro se juega desde las 16 horas de Argentina en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz). El equipo portugués, de Nicolás Otamendi, Enzo Bernechea y Gianluca Prestianni, viene de igualar 0-0 en Turquía frente al conjunto que dirige Jose Mourinho. El ganador se meterá a la fase de grupos del certamen.

Probables formaciones de Benfica vs Fenerbahce

Benfica: Soares, Obrador, Otamendi, Araújo, Dedic, Barrenechea, Ríos, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.

Fenerbahçe: Egribayat, Söyüncü, Škriniar, Semedo, Talisca, Brown, Fred, Yüksek, Aydin, En-Nesyri, Durán.

Cómo ver en vivo Benfica vs Fenerbahce

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Benfica y Fenerbahce se enfrentan en un encuentro de vuelta.

¿Cuándo se juega el partido?
Este miércoles a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el partido?
Se jugará en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz).

¿Quiénes son los jugadores destacados?
En Benfica juegan Nicolás Otamendi y Enzo Bernechea. En Fenerbahçe, destacan Talisca y Fred.

¿Cómo se puede ver el partido?
La transmisión es a través de ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

