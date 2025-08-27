Cómo ver en vivo Benfica vs Fenerbahce por Champions League: horario y formaciones
El conjunto de Nicolás Otamendi busca meterse en la fase de grupos del certamen. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
27/08/2025 | 00:07Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Benfica vs Fenerbahce por Champions League
Benfica y Fenerbahce chocan este miércoles en el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Champions League 2025.
El encuentro se juega desde las 16 horas de Argentina en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz). El equipo portugués, de Nicolás Otamendi, Enzo Bernechea y Gianluca Prestianni, viene de igualar 0-0 en Turquía frente al conjunto que dirige Jose Mourinho. El ganador se meterá a la fase de grupos del certamen.
Probables formaciones de Benfica vs Fenerbahce
Benfica: Soares, Obrador, Otamendi, Araújo, Dedic, Barrenechea, Ríos, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.
Fenerbahçe: Egribayat, Söyüncü, Škriniar, Semedo, Talisca, Brown, Fred, Yüksek, Aydin, En-Nesyri, Durán.
Cómo ver en vivo Benfica vs Fenerbahce
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]