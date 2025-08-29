En vivo

Cómo ver en vivo Banfield vs Tigre: horario y formaciones

El "Taladro" recibe este viernes al "Matador" por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

29/08/2025 | 02:14Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Banfield vs Tigre: horario y formaciones

Banfield y Tigre chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan con parecidas campañas y con la mente puesta en sumar para no comprometerse con los promedios.

Probables formaciones de Banfield vs Tigre

Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Banfield vs Tigre

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan este viernes? Banfield y Tigre se enfrentan en el Torneo Clausura 2025.

¿A qué hora es el partido? El encuentro comienza a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará? En el Estadio Florencio Sola.

¿Qué se espera de ambos equipos? Tanto Banfield como Tigre buscan sumar puntos para no comprometerse con los promedios.

¿Cómo se puede ver el partido? La transmisión será por ESPN Premium y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

