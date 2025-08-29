Cómo ver en vivo Banfield vs Tigre: horario y formaciones

Banfield y Tigre chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan con parecidas campañas y con la mente puesta en sumar para no comprometerse con los promedios.

Probables formaciones de Banfield vs Tigre

Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Banfield vs Tigre

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.