Deportes

Cómo seguir en vivo Vélez ante Independiente: horario y formaciones

El "Fortín" recibe este sábado al "Rojo" por la quinta fecha del campeonato local.

16/08/2025 | 00:21Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Vélez vs Independiente: horario y formaciones

Vélez e Independiente chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Jose Amalfitani. Se podrá ver por ESPN Premium.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto llega tras una derrota en el plano local y con la mente puesta en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El “Rojo”, en tanto, está en crisis y llega sin victorias en el semestre.

Probables formaciones de Vélez vs Independiente

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Cómo ver en vivo Vélez vs Independiente

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este sábado a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
Se lleva a cabo en el Estadio Jose Amalfitani.

¿Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentan Vélez e Independiente.

¿Cómo se puede ver el partido?
El partido se puede ver por ESPN Premium y también a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Los entrenadores son Guillermo Barros Schelotto para Vélez y Julio Vaccari para Independiente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

