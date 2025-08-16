Cómo seguir en vivo Vélez ante Independiente: horario y formaciones
El "Fortín" recibe este sábado al "Rojo" por la quinta fecha del campeonato local.
16/08/2025 | 00:21Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Vélez vs Independiente: horario y formaciones
Vélez e Independiente chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Jose Amalfitani. Se podrá ver por ESPN Premium.
El elenco de Guillermo Barros Schelotto llega tras una derrota en el plano local y con la mente puesta en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El “Rojo”, en tanto, está en crisis y llega sin victorias en el semestre.
Probables formaciones de Vélez vs Independiente
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.
Cómo ver en vivo Vélez vs Independiente
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]