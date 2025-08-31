En vivo

Colapinto en la F1: minuto a minuto del GP de Países Bajos

El argentino largará decimosexto en Zaandvoort.

31/08/2025 | 09:17Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto

El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 se llevará a cabo hoy en el Circuito de Zandvoort. En esta ocasión, el piloto argentino Franco Colapinto comenzará la carrera desde la decimosexta posición. Este evento llega en un momento clave de la temporada donde los pilotos buscan asegurarse su lugar en las próximas carreras y mantenerse competitivos. La carrera comenzará a las 15:00 hora local y se espera una gran cantidad de espectadores que apoyarán a los competidores en la pista.

En la jornada de hoy, Franco Colapinto ha tenido la oportunidad de interactuar con otras estrellas de la Fórmula 1, incluyendo al multicampeón Lewis Hamilton. Durante una conversación en la previa del evento, Colapinto pudo aprender de la experiencia y conocimientos del piloto británico, lo que representa una experiencia invaluable para el joven argentino. Esta conexión en los boxes resalta la forma en que la nueva generación de pilotos busca absorber el conocimiento de sus predecesores.

Las condiciones climáticas en Zandvoort son favorables, lo cual promete una carrera emocionante y estratégica. Los equipos han trabajado arduamente para optimizar sus vehículos, y los pilotos se preparan para una jornada que podría ser decisiva para sus respectivas temporadas. La competencia se prevé intensa, ya que los participantes buscarán posicionarse en la tabla de clasificación y demostrar su habilidad en la pista.

Lectura rápida

¿Quién participará en el GP de Países Bajos? El piloto argentino Franco Colapinto participará en la carrera.

¿Dónde se realiza la carrera? La carrera se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort.

¿Cuándo inicia la carrera? La carrera comenzará a las 15:00 hora local.

¿Cuál será la posición de Colapinto en la largada? Colapinto largará desde la decimosexta posición.

¿Con quién interactuó Colapinto previo a la carrera? Colapinto tuvo una conversación con Lewis Hamilton.

[Fuente: Noticias Argentinas]

