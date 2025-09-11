Chimy Ávila, cerca de dejar Betis: Pumas busca reforzar su delantera

Pumas de México negocia con el Betis de España por el centro delantero Ezequiel Ávila.

El elenco norteamericano quiere reforzar su delantera, por eso mantuvo conversaciones formales con el conjunto de la ciudad de Sevilla, las cuales intentan concretar un préstamo por un año, con opción de compra.

El Betis es propietario del pase de Ezequiel Ávila y busca la mejor alternativa para avanzar en las negociaciones con Pumas de México. Hasta el momento, el club español no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre el atacante. Los dirigentes de los “Verdiblancos” analizan diferentes opciones que permitan tanto preservar el valor del jugador como garantizarle continuidad en su carrera, evaluando la posibilidad de un préstamo con condiciones favorables para todas las partes involucradas.

Por otra parte, el ex San Lorenzo no obtuvo los resultados esperados, por este motivo, el Betis busca un préstamo que pueda potenciar su rendimiento dentro del terreno de juego. Los números no lo respaldan, en la última temporada de La Liga, “El Chimy” disputó 19 partidos y anotó 2 goles.

El futuro de Ezequiel Ávila dependerá de la resolución de las negociaciones entre Betis y Pumas, mientras el delantero argentino busca una oportunidad para relanzar su rendimiento, sumar minutos en cancha y demostrar todo su potencial en una nueva etapa de su carrera profesional.