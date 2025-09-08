FOTO: Chile y Uruguay cierran su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Chile y Uruguay cierran su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes a partir de las 20:30, en la decimoctava fecha, donde la “Roja” ya se encuentra eliminada y la “Celeste” por su parte ya consiguió su boleto a la siguiente Copa del Mundo.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, secundado en el VAR por su compatriota Daniel Nobre.

El combinado chileno llega a este encuentro tras una dura derrota por 3-0 frente a Brasil en condición de visitante. Con apenas 10 puntos en 17 jornadas, Chile se despide de las Eliminatorias en medio de un ciclo negativo, con el desafío de reconstruir su proyecto para el próximo Mundial.

Además, el partido tendrá la particularidad de jugarse con aforo reducido al 50%, tras la sanción impuesta por la FIFA por incidentes de discriminación en el encuentro ante Argentina.

Por su parte, Uruguay vive un presente totalmente diferente: goleó 3-0 a Perú en Montevideo y logró su clasificación de manera anticipada. Con 27 puntos, el equipo de Marcelo Bielsa se encuentra tercero en la tabla y busca un triunfo que le permita escalar posiciones para terminar lo más alto posible.

El “Loco” tendrá su tercer Mundial como entrenador, y destacó la evolución futbolística de su equipo en la última conferencia de prensa: “No era lo mismo sin ganar y sin jugar bien”.

En el historial reciente, el último cruce entre ambas selecciones fue el 8 de septiembre de 2023, con victoria 3-1 de Uruguay en el Estadio Centenario. Ahora, en Santiago, los “Charrúas” intentarán repetir el resultado, mientras que Chile quiere darle a su gente un cierre digno de Eliminatorias.

