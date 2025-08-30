Chelsea se impuso ante Fulham con gol de Enzo Fernández en la Premier League

Con el argentino Enzo Fernández como protagonista, Chelsea derrotó por 2 a 0 al Fulham en Stamford Bridge, por la tercera fecha de la Premier League, y cerró el día en la cima del torneo.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca alcanzó los siete puntos en tres fechas y se trepó momentáneamente al primer puesto en la tabla de posiciones en lo que va del inicio de la temporada.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para los “Blues”, que sufrieron un gol en contra a los 23 minutos, aunque rápidamente el VAR intervino para anularlo por una falta previa en el área.

La apertura del marcador llegó en los minutos adicionales de la primera etapa, cuando Joao Pedro definió con precisión tras una gran asistencia de Fernández. El campeón del mundo se adueñó del mediocampo, distribuyó juego y fue determinante para su equipo.

Ya en el complemento, apenas iniciado, el árbitro sancionó un penal para los “Blues”, siendo el ex River quien se hizo cargo de la ejecución y no falló, ya que el remate fuerte y al medio decretó el 2 a 0 definitivo.

En cuanto al Fulham, se encuentra con solo dos puntos y se ubica en la decimosexta posición del torneo inglés.

Por otra parte, el Tottenham del argentino Cristian “Cuti” Romero cayó por 1-0 ante Bournemouth y no pudo mantener su puntaje perfecto en el inicio de esta Premier League.

El único tanto del encuentro fue convertido por el delantero brasileño Evanilson a solo cuatro minutos del inicio del primer tiempo, dejándo en desventaja desde el inicio al equipo local, que no pudo revertir la situación frente a su público.

De esta forma, Bournemouth escaló a la séptima posición sumando seis puntos, misma cantidad de unidades que tiene el Tottenham, quien quedó en el tercer lugar.

Otro de los duelos más destacados del sábado fue el triunfo del Everton, en condición de visitante, por 3 a 2 frente a Wolverhampton.

El duelo inició con un gol tempranero, a los seis minutos del primer tiempo, del delantero Beto, quien abrió el marcador para el equipo visitante. Pero, solo quince minutos después, el conjunto local logró la igualdad gracias a un tanto de Hwang Hee-Chan.

A los 33 minutos de la primera mitad, el delantero Iliman Ndiaye puso otra vez en ventaja al Everton, quien logró irse al descanso con tranquilidad, estando arriba en el marcador.

En el complemento, a los 10 minutos, el mediocampista inglés Kiernan Dewsbury-Hall terminó de liquidar el partido, poniendo al conjunto de Reino Unido en ventaja por 3 a 1. Aún así, Wolves logró descontar a los 34 minutos con un tanto del mediocampista portugués Rodrigo Gomes convirtiendo el 3 a 2 definitivo.

De esta forma, el Everton suma seis puntos en la Premier League y se ubica en la quinta posición, mientras que Wolves aún no logró sumar sus primeras unidades en lo que va del torneo.

Los otros duelos del sábado fueron con victoria por 3 a 2 del Manchester United sobre Burnley, el triunfo de Sunderland por 2 a 1 ante Brentford y el empate sin goles entre Leeds y Newcastle United.