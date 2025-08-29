Chelsea busca hacerse fuerte de local ante Fulham en la Premier League

El Chelsea de Enzo Fernández recibe este sábado al Fulham en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Stamford Bridge de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo del volante argentino llega en un gran momento, con un empate y una victoria en la presente Premier League, pero ostentando el Mundial de Clubes.

Probables formaciones de Chelsea vs Fulham

Chelsea: Robert Sánchez; Cucurellam, Chalobah, Acheampong, Reece James; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto; João Pedro.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Castagne, Lukic, Berge, Iwobi, King; Muñiz.

Cómo ver en vivo Chelsea vs Fulham

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.