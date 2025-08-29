En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Chelsea busca hacerse fuerte de local ante Fulham en la Premier League

El conjunto de Enzo Fernández busca hacerse fuerte de local en la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

29/08/2025 | 17:04Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Chelsea vs Fulham: horario y formaciones

El Chelsea de Enzo Fernández recibe este sábado al Fulham en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Stamford Bridge de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo del volante argentino llega en un gran momento, con un empate y una victoria en la presente Premier League, pero ostentando el Mundial de Clubes.

Probables formaciones de Chelsea vs Fulham

Chelsea: Robert Sánchez; Cucurellam, Chalobah, Acheampong, Reece James; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto; João Pedro.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Castagne, Lukic, Berge, Iwobi, King; Muñiz.

Cómo ver en vivo Chelsea vs Fulham

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrenta el Chelsea con el Fulham en la Premier League.

¿Quiénes son los protagonistas? El Chelsea, con Enzo Fernández, y el Fulham.

¿Cuándo se juega? Este sábado a las 8.30 horas de Argentina.

¿Dónde se celebra el encuentro? En el Stamford Bridge de Londres.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho