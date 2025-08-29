Chelsea busca hacerse fuerte de local ante Fulham en la Premier League
El conjunto de Enzo Fernández busca hacerse fuerte de local en la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
29/08/2025 | 17:04Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Chelsea vs Fulham: horario y formaciones
El Chelsea de Enzo Fernández recibe este sábado al Fulham en el marco de la fecha 3 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 8.30 horas de la Argentina en el estadio Stamford Bridge de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El equipo del volante argentino llega en un gran momento, con un empate y una victoria en la presente Premier League, pero ostentando el Mundial de Clubes.
Probables formaciones de Chelsea vs Fulham
Chelsea: Robert Sánchez; Cucurellam, Chalobah, Acheampong, Reece James; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto; João Pedro.
Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Castagne, Lukic, Berge, Iwobi, King; Muñiz.
Cómo ver en vivo Chelsea vs Fulham
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]