Central Córdoba pegó de entrada y consiguió un triunfazo por 2-0 ante Estudiantes de La Plata
El equipo santiagueño escaló hasta la segunda posición de la Zona A del Torneo Clausura.
30/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3
FOTO: Central Córdoba consiguió una cómoda victoria ante Estudiantes.
Central Córdoba de Santiago del Estero golpeó de entrada y se pudo llevar un buen triunfo por 2-0 ante Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Los goles para los dirigidos llegaron de la mano del arquero uruguayo Fernando Muslera (en contra) y del delantero Matías Perelló, a los cinco y diez minutos del primer tiempo respectivamente.
Central Córdoba abrió el marcador rápidamente y con mucha fortuna, ya que tras un centro del lateral José Florentín hubo un desvío que terminó descolocando a Muslera, quien terminó anotando en contra.
Solo cinco minutos después, los dirigidos por Omar de Felippe estiraron la ventaja cuando Perelló picó solo al vacío y definió de manera muy precisa para estampar el 2-0 definitivo.
Pese al empuje y a tener varias situaciones claras, Estudiantes no pudo ni siquiera llegar al descuento, por lo que volverá de Santiago del Estero con las manos vacías.
Este triunfo le permitió a Central Córdoba llegar a los 13 puntos y desplazar de la segunda posición de la Zona A a Estudiantes, que se mantuvo con 12. El líder es el sorprendente Barracas Central de Ruben Darío Insua, que alcanzó las 14 unidades.
En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Deportivo Riestra, mientras que el “Pincha” recibirá a River.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido? Central Córdoba venció 2-0 a Estudiantes en la fecha 7 del Torneo Clausura.
¿Quiénes anotaron los goles? Los goles fueron de Fernando Muslera (en contra) y Matías Perelló.
¿Cuándo se jugó el partido? El partido se llevó a cabo el 30 de agosto de 2025.
¿Dónde se realizó el encuentro? El encuentro se disputó en Santiago del Estero.
¿Cuál es la situación en la tabla? Central Córdoba alcanzó 13 puntos y subió a la segunda posición en la Zona A.
[Fuente: Noticias Argentinas]