Central Córdoba: Fernando Juárez espera que sea “una gran final” ante Vélez

El mediocampista de Central Córdoba de Santiago del Estero, Fernando Juárez, espera que sea “una gran final” ante Vélez este sábado por la Supercopa Argentina.

Este sábado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, el equipo santiagueño enfrentará a Vélez en una nueva edición de la Supercopa Argentina. Los de Omar De Felippe llegan como campeones de la Copa Argentina y los de Guillermo Barros Schelotto como ganadores de la última Liga Profesional.

En relación con esta final, el mediocampista Fernando Juárez, que viene de ser campeón hace poco más de dos meses con Platense, afirmó: “Sabemos lo que significa para el club, para todo Santiago. La gente también está muy ansiosa. Estamos muy bien, nos sentimos muy cómodos y esperemos que sea una gran final”.

“Son dos finales en muy poquito tiempo. Muy contento y feliz que este caso sea para un club de mi provincia, me encantaría poder festejarlo con todos” agregó el futbolista de 27 años.

Además, Juárez se refirió al presente de ambos equipos: “Nosotros estamos en un muy buen momento. Ellos muy bien también, fueron de menos a más. Muy progresivos ellos y hoy se encuentran en un alto nivel. Será un partido muy atractivo, muy peleado y espero que sea para nuestro lado”.

“Nos caracterizamos por ser ordenados y estar muy bien paraditos. Iremos con nuestro estilo, con nuestro juego. Es lo que mejor sabemos hacer. Lo tomo como una gran responsabilidad” concluyó el ex jugador de Talleres de Córdoba.