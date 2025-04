Breyner Bonilla comparte su experiencia en Boca, aunque lo dejó por un bajo salario

Discutir sobre Román Riquelme y Martín Palermo es referirse a un periodo glorioso en la historia de Boca. A pesar de los años difíciles que atravesaron hacia 2010, uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de jugar junto a estas leyendas fue el colombiano Breyner Bonilla.

El zaguero no logró afianzarse en el club, siendo nativo de Cúcuta, Colombia, un defensor central de gran carácter que debutó en la temporada estival. Su primer encuentro oficial fue contra River en La Bombonera, en una jornada memorable donde Boca se impuso gracias a un doblete de Gary Medel.

Bonilla recordó su breve paso por el club en una reciente declaración, señalando que su salida no fue la mejor. "Tomé la decisión por la lesión. Posteriormente llegó Borghi y trajo a otro extranjero. Quería enviarme a Chacarita y me sentía vulnerable, lesionado y solo, así que rechacé la idea".

Breyner Bonilla debutó en un Superclásico

Además, agregó: "No me sentía cómodo en esa situación. También, no ganaba el pago que se cree, porque tenía un salario de jugador de Reserva. Incluso, en Bucaramanga percibía un ingreso mayor".

El paso de Breyner Bonilla por Boca

El defensor central solo pudo jugar tres partidos oficiales con el equipo de la Ribera. Su etapa en el club culminó de forma inesperada para el colombiano. A pesar de que el director técnico, Abel Alves, lo alineaba como titular frecuentemente, los resultados del equipo no eran favorables en general.

Durante el partido contra Colón en el Clausura 2010, Bonilla fue expulsado por una dura falta sobre Facundo Bertoglio. Posteriormente, denunció racismo en una entrevista televisiva, se le impusieron dos fechas de suspensión y meses después rescindió su contrato con el club.