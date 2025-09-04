Brasil ya clasificado recibe a Chile último por las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves 4 de septiembre, el estadio Maracaná volverá a vibrar con un clásico sudamericano cargado de historia y contraste: Brasil recibe a Chile desde las 21:30 (hora argentina) por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro podrá seguirse en vivo en nuestro país a través de TyC Sports, en una jornada que puede marcar la despedida definitiva de la Roja de un proceso olvidable y, al mismo tiempo, la consolidación de una nueva etapa para la Canarinha bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

El presente de ambos seleccionados no podría ser más distinto. Brasil, ya clasificado a la Copa del Mundo, encara este cierre de Eliminatorias con la tranquilidad de tener el pasaje asegurado, aunque no con la plenitud de otras campañas.

La Verdeamarela perdió parte de su mística, sufrió derrotas impensadas como el 4-1 histórico en el Monumental ante Argentina y cedió puntos en condición de local, algo que parecía imposible en otras épocas.

Es por eso que la Confederación Brasileña de Fútbol decidió apostar fuerte con la llegada de Carlo Ancelotti, quien debutó en junio y busca darle una nueva identidad a un equipo que exige recuperar protagonismo mundial.

El técnico italiano, cinco veces campeón de la Champions League, encara estas dos últimas fechas con un objetivo claro: probar variantes y conocer jugadores. Para ello sorprendió con una lista en la que no aparecen Neymar, Vinicius Jr. ni Rodrygo, pilares ofensivos en los últimos años.

Tampoco estarán por lesión Éder Militao, Joelinton, Alex Sandro ni Vanderson. Aun así, Brasil cuenta con una base sólida en todas sus líneas y el desafío de mostrar que, incluso sin varias de sus máximas figuras, sigue siendo un candidato temible.

Del otro lado, Chile llega golpeado, hundido en la tabla de posiciones y sin chances de acceder al Mundial por tercera vez consecutiva.

El fracaso deportivo provocó la salida de Ricardo Gareca y dejó al equipo bajo la conducción interina de Nicolás Córdova, quien tomó decisiones drásticas: dejó afuera de la convocatoria a los símbolos de la generación dorada, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz, para apostar a un recambio generacional que tendrá la misión de preparar el camino hacia 2030.

Entre los nombres destacados aparecen Ben Brereton Díaz, Darío Osorio, Lucas Cepeda y un plantel que buscará dar pelea pese a las dificultades.

El momento de la Roja es crítico: solo dos victorias en toda la Eliminatoria, tres derrotas en los últimos cuatro partidos y un funcionamiento colectivo que nunca terminó de aparecer.

Las dudas físicas de Felipe Loyola y Bruno Barticciotto complican aún más un panorama que ya es oscuro. Para los hinchas chilenos, este duelo en Río de Janeiro será más una prueba de orgullo que un desafío con objetivos concretos.

El historial favorece ampliamente a Brasil. En 76 enfrentamientos oficiales y amistosos, la Canarinha suma 54 triunfos contra apenas 14 de Chile, con ocho empates.

La última vez que se cruzaron fue en octubre de 2024 en Santiago, donde Brasil se impuso 2-1 con goles de Igor Jesús y Luiz Henrique, mientras que Eduardo Vargas descontó para los locales.

A diferencia de Eliminatorias anteriores, la selección brasileña no lidera cómodamente la tabla: con 25 puntos ocupa el tercer lugar, apenas tres unidades por encima del sexto. Chile, en cambio, se encuentra último, sin margen de reacción y con la urgencia de al menos sumar para maquillar un proceso que terminó en fiasco.