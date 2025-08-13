Bolívar y Cienciano se enfrentan en octavos de la Copa Sudamericana 2025

FOTO: Cómo ver en vivo Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Bolívar recibe a Cienciano este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Hernando Siles desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Godoy Cruz y Atlético Mineiro.

Probables formaciones de Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana

Bolívar: Lampe; Freita, Torren, Echevarría, Sagredo; Matheus, Justiniano, Cataño; Velásquez, Cauteruccio, Rodríguez.

Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz; Neira, Gamero, Torrejón, González, Da Silva; Hohberg; Garcés.

Cómo ver en vivo Bolívar vs Cienciano

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.