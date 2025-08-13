Bolívar y Cienciano se enfrentan en octavos de la Copa Sudamericana 2025
El conjunto boliviano recibe al peruano en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
13/08/2025 | 01:37Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana: horario y formaciones
Bolívar recibe a Cienciano este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Hernando Siles desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Godoy Cruz y Atlético Mineiro.
Probables formaciones de Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana
Bolívar: Lampe; Freita, Torren, Echevarría, Sagredo; Matheus, Justiniano, Cataño; Velásquez, Cauteruccio, Rodríguez.
Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz; Neira, Gamero, Torrejón, González, Da Silva; Hohberg; Garcés.
Cómo ver en vivo Bolívar vs Cienciano
El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué se juega el miércoles? El partido de ida entre Bolívar y Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
¿A qué hora inicia el partido? A las 19 horas de Argentina en el Estadio Hernando Siles.
¿Dónde se puede ver el encuentro? A través de la señal de DSports y por Directv Go.
¿Quiénes se enfrentarán después? El ganador de esta serie se medirá con el vencedor de Godoy Cruz y Atlético Mineiro.
¿Cuáles son las formaciones probables? Bolívar: Lampe; Freita, Torren, Echevarría, Sagredo... Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz...
[Fuente: Noticias Argentinas]