Boca: Marchesín volverá a la titularidad ante Central Córdoba

El entrenador Miguel Ángel Russo prepara cambios en la formación de Boca, y el regreso de Agustín Marchesín al arco aparece como la principal novedad de cara al duelo del domingo ante Central Córdoba en La Bombonera.

El arquero, ya recuperado de su desgarro, volvería a ocupar el lugar de Leandro Brey. Además, el chileno Carlos Palacios podría dejar su lugar en la formación inicial por cuestiones futbolísticas.

Boca encara una nueva semana de trabajo con la necesidad de sostener el invicto en el Torneo Clausura, y prolongar el envión que consiguió en las últimas fechas. Russo ajusta detalles en la previa de la fecha 9, en la que recibirá a Central Córdoba, y todo indica que habrá movimientos en la alineación.

El retorno de Marchesín es el cambio más concreto, aunque el cuerpo técnico todavía lo evaluará de cerca en los entrenamientos.

Su último partido fue antes de la lesión en el gemelo, y desde entonces Brey ocupó el arco con actuaciones dispares: se destacó en varias intervenciones frente a Rosario Central pero quedó expuesto en el gol olímpico de Ángel Di María.

La decisión de devolverle el puesto a Marchesín responde al orden natural dentro del plantel, el ex Lanús llegó a Boca con la chapa de arquero titular y, de no mediar contratiempos físicos, volvería a ocupar el arco frente al Ferroviario.

En paralelo, la situación de Palacios abre otra incógnita en el mediocampo, el chileno, que la última fecha protagonizó un reproche a Claudio Úbeda durante el partido en el Gigante de Arroyito, ya aclaró las diferencias con el cuerpo técnico, pero su nivel futbolístico lo deja en duda para el domingo.

En ese lugar aparecen como alternativas Williams Alarcón, con buen ingreso en los últimos encuentros, y Alan Velasco, aunque con menos posibilidades de meterse en el once.

Russo definirá en los ensayos previos quién acompañará en la zona media a Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, pilares de la estructura.

El posible equipo de Boca para enfrentar a Central Córdoba se perfila con Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Battaglia, Paredes, Alarcón o Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.