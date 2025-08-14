En vivo

Deportes

Boca: La decisión de mantener a Saracchi y Lema hasta fin de año

Los defensores seguirán hasta fin de año ante la falta de ofertas y sin acuerdo de rescisión.

14/08/2025 | 16:19Redacción Cadena 3

FOTO: Lema y Saracchi seguirán en Boca hasta diciembre.

Los defensores Marcelo Saracchi y Cristian Lema permanecerán en Boca hasta diciembre de 2025, tras no concretarse su salida con la institución ni recibir propuestas de otros clubes.

Tanto Saracchi como Lema cumplirán sus contratos hasta el final del año y quedarán en libertad de acción a partir de 2026 para definir su futuro.

A diferencia de Marcos Rojo, quien ya debutó con Racing tras desvincularse del club, Saracchi y Lema no lograron acordar su salida.

El lateral uruguayo estuvo cerca de incorporarse a Independiente, pero las negociaciones entre las instituciones se estancaron y el club de Avellaneda optó por otros refuerzos: Facundo Zabala y Milton Valenzuela.

Por su parte, Lema intentó rescindir su vínculo tras quedar marginado del plantel. Presentó una propuesta formal, que fue rechazada por la dirigencia. Boca respondió con una contraoferta, también sin éxito.

Con este escenario, ambos jugadores continuarán entrenando de manera diferenciada y en horarios alternativos al grupo principal, decisión tomada por el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo y avalada por la dirigencia de Boca.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó Boca? Boca decidió mantener a Saracchi y Lema en el club hasta diciembre de 2025.

¿Por qué no se concretaron las salidas? Ambas partes no recibieron propuestas de otros clubes ni lograron un acuerdo de rescisión.

¿Qué se sabe sobre Saracchi? El lateral uruguayo estuvo cerca de unirse a Independiente, pero las negociaciones se estancaron.

¿Qué intentó hacer Lema? Intentó rescindir su contrato, pero su propuesta fue rechazada por la dirigencia de Boca.

¿Cómo entrenarán Saracchi y Lema? Continuarán entrenando de forma diferenciada en horarios alternativos al grupo principal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

