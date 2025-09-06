FOTO: Boca arrasó en Rosario y se consagró campeón de la Copa Argentina de Futsal

Boca se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 de futsal tras golear 6-1 a Mercantil de Ushuaia en la gran final disputada en el Estadio Salvador Bonilla, de Rosario.

El equipo auriazul fue ampliamente superior desde el inicio, abrió el marcador a los 15 segundos de juego y controló el trámite de principio a fin.

Los goles del “Xeneize” fueron obra de Álvarez, Barrientos, Menseguez, Yañez y un doblete de Leguizamón. Para el conjunto fueguino descontó Grandis.

El “Xeneize” llegó a esta instancia tras superar 2-0 a Ferro en la semifinal, mientras que Mercantil se impuso 1-0 a Opción Joven de Río Gallegos.

En el duelo decisivo, Boca desplegó todo su poder ofensivo y mostró por qué es uno de los grandes animadores del futsal argentino. La diferencia quedó marcada desde los primeros minutos, cuando tomó la delantera y obligó a Mercantil a adelantarse, lo que dejó espacios que Boca aprovechó con efectividad.

La campaña del flamante campeón fue impecable: en su camino por la fase de AFA, derrotó 8-2 a SECLA en 32avos de final, 5-1 a Hebraica en 16avos, 4-0 a Almafuerte en octavos, 4-3 a Estrella de Boedo en cuartos y 6-1 a Camioneros en semifinales. Ya en el Final Four, Boca se impuso a Ferro 2-0 para ganarse su lugar en la final.

Con este nuevo título, el conjunto de La Ribera no solo suma una estrella más a sus vitrinas, sino que además se clasifica al Final Four por un lugar en la Copa Libertadores 2026, en el que ya espera Regatas (campeón del Torneo Regional Federal Amateur).

Mercantil, por su parte, se despide con la frente en alto tras haber llegado a la definición del título siendo el representante del Consejo Federal de Futsal y dejando en el camino a rivales de jerarquía.

Ahora, el “Xeneize” buscará sostener este gran nivel en el torneo local y llegar de la mejor manera a la definición por el pasaje a la Libertadores, donde intentará repetir la actuación consagratoria de esta noche.