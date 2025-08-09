En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Blondel quedó afuera del clásico y encendió la polémica con un mensaje en redes

Publicó una historia junto a su pareja con una frase de El Cuarteto de Nos que los hinchas interpretaron como una indirecta sobre su situación en el club.

09/08/2025 | 12:23Redacción Cadena 3

FOTO: Lucas Blondel y su particular historia de Instagram

Tras su ausencia en la lista de convocados para el clásico frente a Boca Juniors, el lateral derecho Lucas Blondel subió una particular historia a su cuenta oficial de Instagram.

El jugador del “Xeneize” mostró que, a pesar de inasistencia al duelo por decisión del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo, fue al gimnasio para no perder el tiempo.

Sin embargo, en la historia de redes sociales, el futbolista enfocó la atención en su actual pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán, quien se encontraba realizando ejercicio con sus auriculares.

Además, otro detalle del mensaje de redes sociales generó un importante impacto en las redes sociales, Blondel optó por acompañar su historia con la canción “Calma Vladimir” de El Cuarteto de Nos. En donde destacó una parte de su letra: “aquí estoy para apaciguarte y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen, la paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Calma Vladimir, son cosas que pasan”.

La publicación no pasó desapercibida para los hinchas, que rápidamente comenzaron a especular sobre el significado de la letra elegida y su relación con el momento que atraviesa el defensor en el club. Mientras algunos lo interpretaron como un mensaje de tranquilidad ante su ausencia, otros vieron una indirecta cargada de ironía hacia la situación deportiva que vive en Boca.

Lectura rápida

¿Quién publicó la historia en Instagram? Lucas Blondel publicó una historia en Instagram tras su ausencia en el clásico.

¿Con quién aparece en la historia? En su historia aparece su pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán.

¿Qué canción acompañó la historia? Acompañó su historia con “Calma Vladimir” de El Cuarteto de Nos.

¿Cómo interpretaron los hinchas la publicación? Los hinchas especularon sobre el significado de la letra, viéndola como un mensaje de tranquilidad o una indirecta.

¿Qué decidió hacer Blondel tras no ser convocado? Blondel fue al gimnasio para no perder el tiempo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho