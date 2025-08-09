Blondel quedó afuera del clásico y encendió la polémica con un mensaje en redes

Tras su ausencia en la lista de convocados para el clásico frente a Boca Juniors, el lateral derecho Lucas Blondel subió una particular historia a su cuenta oficial de Instagram.

El jugador del “Xeneize” mostró que, a pesar de inasistencia al duelo por decisión del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo, fue al gimnasio para no perder el tiempo.

Sin embargo, en la historia de redes sociales, el futbolista enfocó la atención en su actual pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán, quien se encontraba realizando ejercicio con sus auriculares.

Además, otro detalle del mensaje de redes sociales generó un importante impacto en las redes sociales, Blondel optó por acompañar su historia con la canción “Calma Vladimir” de El Cuarteto de Nos. En donde destacó una parte de su letra: “aquí estoy para apaciguarte y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen, la paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Calma Vladimir, son cosas que pasan”.

La publicación no pasó desapercibida para los hinchas, que rápidamente comenzaron a especular sobre el significado de la letra elegida y su relación con el momento que atraviesa el defensor en el club. Mientras algunos lo interpretaron como un mensaje de tranquilidad ante su ausencia, otros vieron una indirecta cargada de ironía hacia la situación deportiva que vive en Boca.