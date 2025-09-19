Betis volvió al triunfo ante Real Sociedad en La Liga

Real Betis superó por 3 a 1 a Real Sociedad en La Cartuja y cortó su racha sin victorias en el campeonato español. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se impuso con autoridad ante un rival desdibujado, que acumula cinco jornadas sin ganar y apenas cosechó dos unidades de quince posibles.

El encuentro comenzó con intensidad. A los 7 minutos, Giovani Lo Celso recortó desde la izquierda y asistió a Cucho Hernández. El colombiano giró ante una marca pasiva de Caleta-Car y definió con precisión para abrir el marcador.

La reacción visitante fue inmediata: a los 12, Junior Firpo falló en la salida y permitió que Oyarzabal quedara mano a mano con Pau López. El arquero respondió con solvencia, pero Brais Méndez aprovechó el rebote y estableció el empate.

En el complemento, Betis retomó el control. Un centro de Pablo Fornals desde la izquierda encontró a Remiro mal ubicado. Ezzalzouli se anticipó y, tras un intento de cabezazo, provocó un rebote desafortunado en el arquero que derivó en el segundo gol local.

La sentencia llegó en una jugada colectiva que involucró a Lo Celso, Antony y Bellerín, culminada por Fornals con un toque al fondo de la red.

La victoria representa un alivio para el conjunto andaluz, que no ganaba desde la primera fecha. En contraste, la Real Sociedad continúa sin encontrar respuestas futbolísticas.

El equipo que supo competir en la parte alta de la tabla en temporadas recientes muestra una versión opaca y sin reacción. La falta de contundencia ofensiva y los errores defensivos reiterados configuran un presente preocupante para los dirigidos por Imanol Alguacil.

Con este resultado, Betis suma puntos vitales para reposicionarse en la clasificación, mientras que los Txuri Urdines profundizan su crisis de rendimiento en el inicio de La Liga.