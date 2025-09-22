FOTO: Belgrano goleó a Newell´s y sueña con los Playoffs del Torneo Clausura 2025. (@Belgrano)

Belgrano de Córdoba venció este lunes como local por 3-0 a Newell's Old Boys, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Julio César Villagra.

Los goles para el Pirata los convirtieron Francisco González, a los 38 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás “Uvita” Fernández y Lucas Zelarayan lo hicieron, a los 4’ y 42’ del complemento, respectivamente.

Por su parte, Darío Benedetto falló un penal para la Lepra tapado por el arquero Thiago Cardozo, a los 45 minutos de la etapa inicial, mientras que Gonzalo Maroni se fue expulsado en la visita, a los 6’ del segundo periodo.

Con este resultado, el conjunto cordobés dejó atrás una racha de cuatro partidos sin triunfo en el campeonato local, alcanzó la séptima posición de la Zona A con 12 puntos -mismos que Defensa y Justicia, Tigre y Huracán- y se está metiendo en los Playoffs del certamen.

Ahora, los comandados por Ricardo Zielinski deberán visitar a Barracas Central el próximo lunes desde las 15:30 en el estadio Claudio Fabián Tapia por la décima jornada de la competición.

Por otro lado, el cuadro rosarino sumó su cuarta derrota en el Torneo Clausura y quedó en la decimocuarta ubicación del Grupo A con 9 unidades. En tanto, recibirá a Estudiantes de La Plata el martes 30 de septiembre a partir de las 19:00.

Al igual que en el duelo por Copa Argentina, llevado a cabo el pasado miércoles, Belgrano volvió a ganarle la batalla a los comandados por Cristián Fabbiani convirtiendo tres goles. Dicha victoria sirvió para clasificar a las semifinales de la competencia.

A los 38 minutos de la primera mitad, un grave error del arquero Juan Espinola derivó en el gol de Francisco González, quien capturó el mal saque de arco del guardameta y picó la pelota por encima para abrir el marcador.

Sobre el final de la etapa inicial, Darío Benedetto, delantero con pasado en Boca, tuvo la oportunidad de igualar el cotejo desde el punto penal, pero Thiago Cardozo adivinó las intenciones del atacante y contuvo el remate para mantener la ventaja en el resultado.

En el arranque del complemento, “Uvita” Fernández sacó un potente disparo tras una gran jugada colectiva para ampliar la diferencia en el partido. Dos minutos más tarde, la Lepra recibiría otra mala noticia por la expulsión de Gonzalo Maroni luego de una fuerte infracción sobre Elías López.

En el cierre, hubo conexión de la familia Zelarayán para sentenciar la partida. Gonzalo Zelarayán, sobrino del “Chino”, dejó en el camino a dos defensores y asistió a su tío.