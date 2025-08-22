Barracas Central y Defensa y Justicia: cómo ver el partido en vivo y sus formaciones

Barracas Central y Defensa y Justicia chocan este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15.30 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por TNT Sports.

Mientras el “Guapo” es el puntero de la Zona A, el “Halcón” viene de un empate pero se mantiene en zona de clasificación con apenas una derrota.

Probables formaciones de Barracas Central vs Defensa y Justicia

Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs Defensa y Justicia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.