Atlético Rafaela salió a apoyar a Toviggino tras su cruce con Bullrich

En el partido entre San Martín de Formosa y Atlético Rafaela por el Federal A, el plantel de la “Crema” salió al campo de juego portando una bandera en apoyo a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, en repudio a las fuertes críticas que recibió por parte del Gobierno Nacional.

La bandera, que fue desplegada antes del inicio del encuentro, llevaba una frase tajante: “No al avasallamiento, no al autoritarismo, no a la soberbia. Sí a la libertad de expresión”.

El gesto de Atlético Rafaela se dio tras las duras declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien acusó a Toviggino de emitir un “mensaje mafioso” contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Ante esto, el dirigente respondió con un extenso y encendido comunicado en sus redes sociales, en el que defendió su derecho a expresarse libremente y calificó las acusaciones como “tragicómicamente autoritarias”.