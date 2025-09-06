Atlanta venció a Güemes (SdE) y subió momentáneamente a la cima de la Zona A en la Primera Nacional
Con gol de Federico Bisanz, el "Bohemio" mantiene la ilusión de luchar por la final del primer ascenso.
Atlanta consiguió un triunfo clave en Villa Crespo al imponerse por 1 a 0 sobre Güemes de Santiago del Estero por la trigésima fecha de la Primera Nacional por la Zona A.
El gol de Federico Bisanz, a los 36 minutos de la primera parte, le permitió al “Bohemio” quedarse con los tres puntos y trepar de manera transitoria a la cima de la tabla, donde cuenta con 51 unidades.
Mientras que el “Gaucho”, por su parte, se marchó con las manos vacías y comprometido en la lucha por la permanencia, al solo contar con 30 puntos, misma cantidad que tiene Arsenal, quien se medirá el lunes a las 15 horas a Tristán Suárez.
El conjunto santiagueño, dirigido por Pablo Martel, no supo aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Lucas Ambrogio a los 18 minutos del complemento. Pese a insistir hasta el final, la falta de eficacia ofensiva y la firmeza defensiva de Atlanta fueron determinantes para que el marcador no se modificara.
Por otro lado, Deportivo Madryn, quien puede quitarle el primer puesto al “Bohemio”, se enfrentará este domingo a Los Andes, en condición de local, a las 16.15 horas y, en caso de llevarse los tres puntos, llegará a las 53 unidades.
Otro de los duelos más esperados de esta fecha será entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy este domingo a las 14.15 horas donde el que se quede con el duelo llegará a lo más alto de la Zona B.
