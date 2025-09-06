FOTO: Atlanta venció a Güemes (SdE) y subió momentáneamente a la cima de la Zona A en la Primera Nacional.

Atlanta consiguió un triunfo clave en Villa Crespo al imponerse por 1 a 0 sobre Güemes de Santiago del Estero por la trigésima fecha de la Primera Nacional por la Zona A.

El gol de Federico Bisanz, a los 36 minutos de la primera parte, le permitió al “Bohemio” quedarse con los tres puntos y trepar de manera transitoria a la cima de la tabla, donde cuenta con 51 unidades.

Mientras que el “Gaucho”, por su parte, se marchó con las manos vacías y comprometido en la lucha por la permanencia, al solo contar con 30 puntos, misma cantidad que tiene Arsenal, quien se medirá el lunes a las 15 horas a Tristán Suárez.

El conjunto santiagueño, dirigido por Pablo Martel, no supo aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Lucas Ambrogio a los 18 minutos del complemento. Pese a insistir hasta el final, la falta de eficacia ofensiva y la firmeza defensiva de Atlanta fueron determinantes para que el marcador no se modificara.

Por otro lado, Deportivo Madryn, quien puede quitarle el primer puesto al “Bohemio”, se enfrentará este domingo a Los Andes, en condición de local, a las 16.15 horas y, en caso de llevarse los tres puntos, llegará a las 53 unidades.

Otro de los duelos más esperados de esta fecha será entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy este domingo a las 14.15 horas donde el que se quede con el duelo llegará a lo más alto de la Zona B.