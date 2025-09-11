Atención River: Palmeiras presentó a su refuerzo estrella previo a la serie por Copa Libertadores

FOTO: Palmeiras presentó a su refuerzo estrella previo a la serie por Copa Libertadores. (Foto NA: @Palmeiras)

Palmeiras hizo oficial este jueves el fichaje de Andreas Pereira, mediocampista proveniente del Fulham de Inglaterra, previo al duelo ante River por Copa Libertadores, que tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre en el Monumental.

El Verdao compró al mediocampista brasileño en 10 millones de euros y podrá sumar minutos ante el Millonario en el marco de la ida de las semifinales del torneo más importante del continente.

Por su parte, el futbolista de 29 años, quien firmó contrato hasta 2028 con el conjunto paulista, habló por primera vez con su nueva camiseta. “Es muy gratificante ver cuánto esfuerzo hicieron Leila Pereira (presidenta del club) y Anderson Barros (director deportivo) para mí y mi familia, además del cariño de la hinchada. Esto hizo que las cosas cambiaran rápidamente y decidí regresar a Brasil. Este sentimiento fue lo más importante para mí”, declaró en la presentación oficial.

Pereira inició su carrera profesional en el Manchester United, continuó en clubes como Lazio de Italia y Granada o Valencia, ambos de España, para terminar en el Fulham, institución en la que estuvo tres temporadas.

No obstante, en el medio de su recorrido en el viejo continente, defendió los colores del Flamengo y consiguió alzarse con la Copa Libertadores en 2022, aunque cabe aclarar que solamente disputó la fase de grupos con el Mengao.

“Quiero tener mucho éxito y ganar muchos títulos a partir de ahora. Espero quedarme aquí el mayor tiempo posible”, afirmó el centrocampista. Y concluyó: “Palmeiras es una vía para la selección brasileña, apenas llegué y ya estaba convocado”.