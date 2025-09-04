En vivo

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.

04/09/2025 | 10:46Redacción Cadena 3

FOTO: La Selección argentina ya se aseguró la primera posición en las Eliminatorias Sudamericanas.

Todos los partidos correspondientes a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas se disputarán este jueves, con la posibilidad de que se definan todos los clasificados y aquella selección que disputará el Repechaje.

En la primera posición está la Selección argentina, que con 35 puntos arrasó en las Eliminatorias y ya se aseguró el liderazgo, debido a que le saca 10 unidades a su escolta con solo seis por disputar.

En la segunda y tercera posición aparecen Ecuador y Brasil, con 25 puntos cada uno, aunque el primero de ellos tiene mejor diferencia de gol.

Las otras dos selecciones que ya se aseguraron la clasificación fueron Uruguay y Paraguay, con 24 puntos cada una.

El último que estaría clasificando a la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México es Colombia, que en caso de ganarle este jueves a Bolivia podrá sellar su boleto al Mundial 2026.

Por otra parte, Venezuela aparece recién en zona de Repechaje, ya que tiene 18 puntos y sueña con la posibilidad de jugar por primera vez en su historia un Mundial. Sin embargo no debe descuidarse, ya que Bolivia la sigue de cerca y podría robarle el puesto para dejarla con las manos vacías. El otro combinado que sigue con chances es Perú, aunque necesita de un milagro para disputar el Repechaje.

Finalmente aparece Chile, que con solo 10 puntos ocupa la última posición y se perderá un Mundial por tercera edición consecutiva.

Este jueves podría definirse todo, ya que si Colombia y Venezuela ganan se asegurarán la clasificación al Mundial y al Repechaje, respectivamente.

Lectura rápida

¿Qué equipos están clasificados? Hasta ahora, están clasificados Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿Cuál es la situación de Colombia? Colombia necesita ganar este jueves a Bolivia para sellar su boleto al Mundial 2026.

¿Quién ocupa la zona de Repechaje? En la zona de Repechaje se encuentra Venezuela, que tiene 18 puntos.

¿Qué selecciones siguen con chances? Bolivia y Perú siguen con posibilidades, aunque Perú necesita una hazaña.

¿Qué posición ocupa Chile? Chile está en la última posición con solo 10 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

