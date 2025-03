Armand Duplantis volvió a hacer historia en salto con garrocha

El sueco Armand Duplantis continúa elevando los límites del salto con garrocha. En la décima edición del All Star Perche, en Clermont-Ferrand, Francia, este viernes el atleta de 25 años estableció un nuevo récord mundial de 6,27 metros, superando por un centímetro su anterior marca de 6,26 metros lograda en agosto de 2024 en Chorzów, Polonia.

Con este logro, Duplantis batió la plusmarca mundial en 11 ocasiones, consolidando aún más su dominio absoluto en la disciplina.

El concurso mostró la solidez del sueco en cada intento. Abrió con 5,65 metros, luego superó 5,91 y 6,02 metros con facilidad, y al alcanzar los 6,07 ya había asegurado la victoria.

