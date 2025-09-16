Arias o Cambeses, la gran incógnita en Racing para visitar a Vélez en la Copa Libertadores

Racing visitará este martes a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el director técnico académico, Gustavo Costas, mantiene una gran incógnita: Gabriel Arias o Facundo Cambeses.

Arias es el dueño del arco de Racing desde que llegó a la institución de Avellaneda, a mediados del 2018, aunque en los últimos meses tuvo un nivel muy flojo y se empezó a cuestionar su titularidad. Sumado a esto, en el último partido de Racing, en el que recibió a San Lorenzo, el arquero elegido por Costas fue Facundo Cambeses, quien tuvo buenas actuaciones las últimas veces que le tocó atajar.

Si bien todo indica que Costas depositará toda su confianza en Arias, aún no hay nada confirmado y no hay nada confirmado acerca de quién estará bajo los tres palos.

La defensa estará conformada por una línea de tres, compuesta por Franco Pardo, Santiago Sosa y Nazareno Colombo, mientras que en la mitad de la cancha estarán Gastón Martirena (quien descansó ante San Lorenzo debido a una molestia que venía arrastrando), Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas.

La otra incógnita aparece en la delantera, ya que el goleador Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Solari tienen su presencia asegurada, pero el colombiano Duván Vergara, Luciano Vietto y Adrián “Rocky” Balboa pelean por un lugar en el 11 inicial.

Así formaría Racing ante Vélez: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Luciano Vietto o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.