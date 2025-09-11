Arias cerró su cuenta de Instagram por las fuertes críticas y peligra su titularidad en Racing
El arquero sufrió una dura caída desde aquel enojo en Copa Libertadores, cuando se fue reemplazado por Facundo Cambeses.
Gabriel Arias atraviesa días complicados en Racing. El arquero neuquino, referente y capitán del plantel, decidió cerrar su cuenta de Instagram ante la catarata de insultos que se repetían en las redes sociales, tanto hacia él como hacia su entorno familiar.
En Avellaneda su figura está marcada por siete años de continuidad, seis títulos y atajadas determinantes en momentos clave.
Sin embargo, sus últimas actuaciones generaron fastidio entre los hinchas: recibió 11 goles en cinco partidos y protagonizó errores puntuales que pesaron en el resultado, como frente a Peñarol en la Copa Libertadores o en los cruces ante Argentinos Juniors y Unión por el torneo local.
En ese contexto, también aparecieron versiones sobre un cortocircuito con Gustavo Costas. El propio Arias lo negó con firmeza: “Pelearme con Gustavo sería pelearme con Racing. Y eso no lo haría nunca”, afirmó tras la derrota con Unión.
El DT, en la misma línea, buscó bajarle el tono al asunto: “Con Gabi tengo una relación bárbara, es un ejemplo y el que más ganó”.
Lo concreto es que el arquero no está en su mejor momento y Costas lo sabe. De hecho, en la previa al clásico del viernes con San Lorenzo dejó abierta la posibilidad de apostar por Facundo Cambeses, quien tuvo buenos rendimientos cuando le tocó reemplazarlo.
Si el ex Banfield responde, podría quedarse con el arco de cara a la serie de cuartos de final de la Libertadores contra Vélez.
