Argentinos Juniors se enfrenta a Racing por la sexta fecha del Clausura

Argentinos Juniors y Racing chocan este domingo en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Bicho” cortó su buena racha con una derrota ante Huracán, mientras que la “Academia” anda flojo en el ámbito local, pero viene de eliminar a Peñarol de la Copa Libertadores en una noche épica.

Probables formaciones de Argentinos Juniors vs Racing

Argentinos Juniros: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duvan Vergara. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.