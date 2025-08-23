En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Argentinos Juniors se enfrenta a Racing por la sexta fecha del Clausura

El "Bicho" recibe en La Paternal a la "Academia" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

23/08/2025 | 22:23Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Racing: horario y formaciones

Argentinos Juniors y Racing chocan este domingo en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Bicho” cortó su buena racha con una derrota ante Huracán, mientras que la “Academia” anda flojo en el ámbito local, pero viene de eliminar a Peñarol de la Copa Libertadores en una noche épica.

Probables formaciones de Argentinos Juniors vs Racing

Argentinos Juniros: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duvan Vergara. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Argentinos Juniors vs Racing en el marco del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo es el encuentro? El partido se realiza el domingo a las 16.15 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

¿Cómo llegan los equipos? Argentinos viene de perder ante Huracán, Racing eliminó a Peñarol en la Libertadores.

¿Cómo verlo en vivo? Se transmite por ESPN Premium y se puede seguir digitalmente por Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho