Argentina y Venezuela: los 10 partidos que definieron su rivalidad futbolística

La Selección argentina y la selección de Venezuela volverán a verse las caras en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A lo largo de la última década, el cruce entre la “Albiceleste” y la “Vinotinto” entregó momentos de todo tipo: desde victorias contundentes hasta empates inesperados y la primera derrota argentina en este duelo histórico. Repasamos los últimos diez encuentros que marcaron el camino de esta rivalidad.

El recorrido comienza en octubre de 2011, cuando Venezuela consiguió un triunfo histórico: venció 1-0 a Argentina en Puerto La Cruz por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, con un cabezazo de Fernando Amorebieta que quedó grabado como la primera victoria “Vinotinto” sobre la “Albiceleste”.

Dos años más tarde, en marzo de 2013, el equipo de Alejandro Sabella se tomó revancha con un claro 3-0 en Buenos Aires, gracias a un doblete de Gonzalo Higuaín y un tanto de Lionel Messi.

El ciclo continuó en la Copa América Centenario 2016, donde Argentina brilló en los cuartos de final con un 4-1 en Estados Unidos: Higuaín por duplicado, Messi y Lamela sellaron la goleada, mientras que Rondón descontó para Venezuela.

Ese mismo año, en septiembre, las selecciones empataron 2-2 en Mérida en un partido sufrido, con goles de Lucas Pratto y Nicolás Otamendi para Argentina. La sorpresa llegaría en septiembre de 2017, cuando en Buenos Aires la “Vinotinto” rescató un empate 1-1 en las Eliminatorias a Rusia, con gol en contra de Feltscher para la “Albiceleste” y tanto de Murillo para los visitantes.

Ya con Lionel Scaloni al mando, el historial reciente se reescribió. En marzo de 2019, Venezuela sorprendió otra vez y ganó 3-1 un amistoso en Madrid, con Lautaro Martínez anotando el único gol argentino.

Pocos meses después, en los cuartos de final de la Copa América 2019, la “Scaloneta” se impuso 2-0 en el Maracaná con goles de Lautaro y Giovani Lo Celso, dando un paso firme hacia las semifinales.

En las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Argentina repitió su dominio: 3-1 en Caracas en 2021 y 3-0 en La Bombonera en 2022, con actuaciones sólidas y goles repartidos entre Lautaro, Di María, Messi, entre otros.

El último antecedente se dio en octubre de 2024, ya rumbo al Mundial 2026. En Maturín, bajo un diluvio, Argentina y Venezuela empataron 1-1: Otamendi abrió la cuenta, pero Rondón empató de cabeza, dejando un sabor amargo para la “Scaloneta”.

De esta manera, el balance de los últimos diez cruces marca cinco victorias argentinas, tres empates y dos triunfos venezolanos, con una superioridad clara de Argentina, aunque siempre con partidos reñidos que dejaron huella.

Los últimos 10 partidos de Argentina frente a Venezuela:

11/10/2011 – Eliminatorias 2014 (Puerto La Cruz) Venezuela 1-0 Argentina (gol de Amorebieta).

22/03/2013 – Eliminatorias 2014 (Buenos Aires) Argentina 3-0 Venezuela (Higuaín x2, Messi).

18/06/2016 – Copa América Centenario 2016, cuartos (EE.UU.) Argentina 4-1 Venezuela (Higuaín x2, Messi, Lamela / Rondón).

06/09/2016 – Eliminatorias 2018 (Mérida) Venezuela 2-2 Argentina (Pratto, Otamendi / Juanpi, Murillo).

05/09/2017 – Eliminatorias 2018 (Buenos Aires) Argentina 1-1 Venezuela (Fletscher e/c / Murillo).

23/03/2019 – Amistoso (Madrid) Venezuela 3-1 Argentina (Lautaro Martínez descontó).

28/06/2019 – Copa América 2021, cuartos (Río de Janeiro) Argentina 2-0 Venezuela (Lautaro Martínez, Lo Celso).

02/09/2021 – Eliminatorias 2022 (Caracas) Venezuela 1-3 Argentina (Lautaro, Joaquín Correa, Ángel Correa).

25/03/2022 – Eliminatorias 2022 (Buenos Aires) Argentina 3-0 Venezuela (Nico González, Di María, Messi).

10/10/2024 – Eliminatorias 2026 (Maturín) Venezuela 1-1 Argentina (Otamendi / Rondón).