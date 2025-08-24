En vivo

Deportes

Argentina brilló en Asunción 2025: logró 95 medallas y un futuro prometedor

El presidente del COA, Mario Moccia, celebra el destacado desempeño argentino,  mejorando resultados de Cali 2021. Un futuro esperanzador para el deporte nacional que se vislumbra.

24/08/2025 | 14:31Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina brilló en Asunción 2025: logró 95 medallas y un futuro prometedor

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, realizó un balance positivo sobre la actuación de la delegación nacional en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Argentina logró un desempeño destacado, superando ampliamente los resultados obtenidos en Cali-Valle 2021.

“Estamos muy contentos, muy felices, muy satisfechos con lo hecho por nuestros atletas en Asunción. El balance fue sumamente positivo”, declaró Moccia. Destacó la excelente organización del evento y el rendimiento de la delegación argentina. 

“La organización fue excelente, los escenarios deportivos, la predisposición de la gente y todo el funcionamiento operativo fue de nivel. Estuvimos muy cómodos, con muchas disciplinas concentradas en el Parque Olímpico y otras en la Secretaría Nacional de Deportes. Eso permitió centralizar mucho la actividad”, añadió.

Además de la actuación deportiva, Moccia enfatizó la actitud ejemplar de los atletas argentinos. “No hemos tenido ningún problema, todo se ha manejado con muchísima corrección. Tanto durante las competencias como en el tiempo libre, nuestros deportistas se comportaron de manera brillante. Con alegría y compañerismo, todo fue fantástico”, comentó.

En lo que respecta a los resultados, Argentina cerró su participación con un total de 95 medallas: 27 de oro, 38 de plata y 30 de bronce, superando las 73 medallas obtenidas en Cali 2021 (19 de oro, 22 de plata y 32 de bronce). “Hemos tenido una actuación destacada. Mejoramos un lugar en el medallero y superamos ampliamente el número de medallas. 

Todo es muy satisfactorio, más teniendo en cuenta que estos atletas son muy jóvenes y con muchísimo futuro por delante”, destacó Moccia. También mencionó los desafíos venideros, como los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028, así como el ciclo siguiente, donde confía en que estos jóvenes brillarán en los Panamericanos del 2031 y en los Olímpicos de Brisbane 2032.

El presidente del COA subrayó la evolución general del deporte argentino: “Se evolucionó en el número de medallas, en el desempeño de muchísimas disciplinas. El canotaje, por ejemplo, nos dio siete medallas de oro; la natación, seis. Lo de la natación fue extraordinario. Agostina Hein demostró, una vez más, que está para grandes cosas. Y no sólo ella, hay una camada de nadadores que nos hace mirar al futuro con mucho optimismo. También hubo logros significativos en deportes como karate, BMX Racing y esquí náutico”, expresó.

Moccia también valoró el rendimiento general de los deportes de equipo. “El rugby 7 masculino estuvo a la altura, y las chicas mostraron un avance importante. El hockey, tanto en varones como en mujeres, ratificaron su superioridad y ganaron el oro. Se batieron numerosos récords panamericanos, lo que demuestra el nivel de Asunción 2025”. Otros deportes de conjunto, como el vóley y el handball, obtuvieron medallas de plata en finales muy disputadas contra Brasil.

Un aspecto significativo de estos Juegos fue que los medallistas de oro aseguraron su plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027, algo que Moccia consideró clave para la planificación futura. “Es muy importante definir con tanta anticipación quienes van a participar, porque nos permite hacer un plan específico para cada uno, pensando en su curva de entrenamiento, la preparación y el análisis de sus futuros rivales”, afirmó.

“Estos chicos no tienen que preocuparse por cómo clasificar, sino en cómo prepararse de la mejor manera, junto a sus entrenadores y a las Federaciones de sus deportes. Nosotros vamos a estar al lado de ellos para acompañarlos y brindarles todas las herramientas posibles; juntos, el Comité Olímpico Argentino, la Secretaría de Deportes, el ENARD y cada Federación Nacional”, agregó.

Al ser consultado sobre si se cumplió el objetivo propuesto para estos Juegos, el presidente fue claro: “El objetivo, de mínima, era igualar lo hecho en Cali y tratar de superarlo. Se lograron ambas cosas, y con creces: 22 medallas más, 8 más de oro y 16 más de plata. Estuvimos muy cerca del cuarto puesto en el medallero, apenas detrás de México”.

Finalmente, Moccia sostuvo que “estamos muy felices y nos vamos con la satisfacción de haberlo dado todo para que nuestros deportistas pudieran estar en lo más alto. El objetivo fue logrado en conjunto, en equipo, trabajando con seriedad, responsabilidad, y buscando siempre lo mejor para el deporte argentino”.

