Deportes

Argentina arrancó con dos triunfos en el 3x3 de básquet en los Juegos Panamericanos Junior

El femenino y el masculino festejaron en su debut en la competencia al derrotar a Costa Rica y República Dominicana, respectivamente.

15/08/2025 | 19:57Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina arrancó con dos triunfos en el 3x3 de básquet en los Juegos Panamericanos Junior.

La Selección argentina de básquet 3x3 tuvo un estreno ideal en Asunción en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

En la jornada inaugural de la disciplina, tanto el equipo femenino como el masculino lograron victorias sólidas, respaldadas por una increíble defensa, gran efectividad y personalidad para resolver los partidos exigentes.

La apertura de la competencia tuvo como protagonistas a las jugadoras argentinas, que superaron a Costa Rica por 17-13. El comienzo fue complicado para la “Albiceleste”, que quedó abajo 5-1 en los primeros minutos.

Federica Laganá fue clave para conducir la remontada desde el manejo del balón y la distribución de juego, mientras que Delfina Gentinetta impuso su potencia en la zona pintada para desequilibrar.

En el segundo turno, fueron los jugadores argentinos quienes se llevaron la victoria. Con intensidad desde el salto inicial, Argentina venció a República Dominicana por 21-10. La defensa asfixiante y el juego vertical marcaron el ritmo de un partido friccionado, pero siempre bajo control “Albiceleste”.

Gerónimo Mazzuchelli fue el goleador con 8 puntos, acompañado por Martín Molina Flores con 5, Juan Cruz Frontera y Alejo Maggi con 4 cada uno.

Con este doble éxito, tanto el femenino como el masculino comienzan la competencia con confianza y una base sólida para encarar los próximos desafíos, donde el femenino volverá a presentarse el sábado 16 de agosto frente a Ecuador a las 10.30 (hora argentina), mientras que el masculino se medirá ante El Salvador a las 11.30.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el debut de Argentina en el básquet 3x3? Argentina obtuvo dos triunfos en el inicio de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

¿Quiénes fueron los rivales de Argentina? El equipo femenino venció a Costa Rica y el masculino a República Dominicana.

¿Cuáles fueron los marcadores de los partidos? Las mujeres ganaron 17-13 y los hombres 21-10.

¿Cuándo jugarán nuevamente los equipos argentinos? El femenino se enfrentará a Ecuador el sábado 16 de agosto y el masculino a El Salvador a la misma fecha.

¿Quién destacó en el equipo femenino? Federica Laganá fue fundamental en la remontada y la distribución de juego.

[Fuente: Noticias Argentinas]

