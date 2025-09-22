FOTO: Alejandro Tabilo y Lorenzo Musetti se miden en la final del ATP de Chengdu.

Alejandro Tabilo (N°112) y Lorenzo Musetti (N°9) serán los protagonistas de la gran final del ATP 250 de Chengdu, donde ambos buscarán levantar su primer título de la temporada.

El partido se disputará en la cancha central del Sichuan International Tennis Center desde las 8 de la mañana (hora argentina).

El tenista chileno llega a esta instancia luego de un recorrido impecable, donde su travesía comenzó en la qualy, dejando en el camino al local Rigele Te y al sudafricano Lloyd Harris. Una vez en el cuadro principal, Tabilo mantuvo la solidez y eliminó a Jordan Thompson, Luciano Darderi, Chris O’Connell y Brandon Nakashima, a este último le ganó en la semifinal por 6-4 y 7 (7)-6 (0).

Por su parte, Musetti partió como uno de los máximos favoritos del torneo y no defraudó, ya que tras debutar en los octavos de final, superó al joven croata Dino Prizmic, al georgiano Nikoloz Basilashvili y al ruso Alexander Shevchenko para asegurarse un lugar en la definición, después de superarlo por 6-3 y 6-1.

El italiano, actual número 9 del ranking ATP, buscará confirmar su condición de candidato con un triunfo que le permita cortar su sequía de títulos en la temporada 2025.

Este choque será el segundo enfrentamiento oficial entre ambos, donde el antecedente se remonta a la temporada 2021, cuando se cruzaron en la primera ronda del Challenger de Antalya 1, donde Musetti se impuso con claridad por 6-2 y 6-0.

Cuatro años después, el escenario es muy diferente, ya que Tabilo llega inspirado tras un recorrido brillante desde la clasificación, mientras que Musetti intentará hacer valer su jerarquía para sumar un nuevo título en su carrera.