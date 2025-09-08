Agónico triunfo de Gimnasia de Mendoza sobre su homónimo de Jujuy para ser líder de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza le ganó agónicamente 1-0 a Gimnasia de Jujuy, en condición de local, en el marco de la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional y le arrebató el liderazgo a los norteños.

En el estadio Victor Antonio Legrottaglie, el equipo de Ariel Broggi recibía a los de Matías Módolo en un partido trascendental por el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional ya que los mendocinos estaban terceros con 53 puntos y los jujeños primeros con 54.

Durante los 90 minutos, el ´Lobo´ blanquinegro fue superior a los del norte del país y, a los 47 del complemento, el defensor Imanol González le dio el agónico triunfo a Gimnasia de Mendoza. Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Luciano Cingolani, la pelota cayó en el punto penal donde Facundo Nadalín cabeceó, estrelló la pelota en el travesaño con la fortuna de que le quedó servida al ex defensor de Belgrano de Córdoba que cerró la jugada y marcó el gol.

Con este triunfo a falta de cuatro fechas para el final, el equipo de Broggi salta a lo más alto de la Zona B con 56 puntos, dos por encima de su escolta Gimnasia de Jujuy y tres por encima del tercero que es el Deportivo Morón.

En la continuación de la jornada, Defensores de Belgrano le ganó 2-1 a Mitre de Santiago del Estero en condición de visitante y mantiene viva su esperanza de meterse en zona de playoffs estando siete puntos debajo del último en clasificar que es Temperley.

En Salta, Agropecuario Argentino le ganó 2-0 a Central Norte y quedó a tres puntos de Temperley, buscando meterse en zona de playoffs en estas últimas jornadas. Además, Chacarita Juniors empató 0-0 con Chaco For Ever y se redujeron sus posibilidades de pelearle a Gimnasia de Mendoza el primer puesto.

En el sur de la Argentina y por la Zona A, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Los Andes y se mantiene como líder, dos puntos por encima de Atlanta, su escolta y único competidor en este sprint final de cuatro fechas.

En Nueva Córdoba, Racing le ganó 1-0 a Patronato en un partido clave para mantenerse en la pelea de puestos de playoffs. Ahora, la ´Academia´ cordobesa quedó a dos puntos de Deportivo Maipú y a cinco de Patronato.