Ostendere Animae: ciencia ficción y astrología en una novela que indaga sobre el alma humana

El escritor argentino Juan José Farías Figueroa presentó Ostendere Animae, una novela que cruzó ciencia ficción, astrología, humanismo y reflexión política para interpelar al lector sobre el rumbo de la sociedad.

El título, que en latín significa “mostrar el alma”, expresó el núcleo de un relato donde lo espiritual se volvió indispensable para comprender el presente y el futuro de la humanidad. “Los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu, pero este último quedó prácticamente afuera y eso generó un desequilibrio enorme”, señaló el autor.

La obra contó con un rasgo singular: cada personaje fue creado a partir de cartas natales diseñadas por la astróloga María Isabel (Panta) Casanovas, amiga cercana de Farías Figueroa. “Si mis personajes iban a ser humanos, necesitaban virtudes y limitaciones, y la astrología me ayudó a darles coherencia”, explicó.

Disponible en formato papel en la plataforma Yo Amo Leer (con envíos a Argentina) y en Amazon en versión digital y física para todo el mundo, Ostendere Animae propuso un viaje literario que combina símbolos, espiritualidad y crítica social en un mismo universo narrativo.