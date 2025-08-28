Murió Teresa Anchorena, referente cultural y guardiana del patrimonio argentino

La cultura argentina perdió este jueves a una de sus figuras más reconocidas y respetadas. A los 78 años, murió en su casa de Buenos Aires Teresa Anchorena, gestora cultural de larga trayectoria, exfuncionaria pública y referente indiscutida en la defensa y preservación del patrimonio histórico. Aquejada por una recaída en una prolongada enfermedad oncológica, trabajó hasta los últimos meses en proyectos vinculados al arte y la memoria.

Con más de cuatro décadas de recorrido en la vida pública, Anchorena se desempeñó en roles centrales: fue presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Enrique Olivera, legisladora, directora del Centro Cultural Recoleta y asesora del presidente Raúl Alfonsín tras su regreso del exilio en Francia.

En los últimos años, su figura cobró visibilidad al frente de la Comisión Nacional de Monumentos, cargo que asumió durante la presidencia de Mauricio Macri y en el que se mantuvo por seis años. Desde allí, recorrió el país con un entusiasmo contagioso por pueblos, tradiciones y tesoros arquitectónicos. En 2022 concluyó su mandato y pasó a colaborar en el Teatro Colón, bajo la gestión de Jorge Telerman. Hasta hace pocas semanas, ejercía como directora de Patrimonio en el Fondo Nacional de las Artes, donde preparaba una nueva exposición.

Nieta de una familia de tradición ilustre, siempre se esforzó por construir un perfil propio. “Son prejuicios a los que ya me acostumbré”, decía con humor desde su casa en Villa Crespo, donde montó un taller de restauración y una galería íntima con obras y artesanías. Allí también convivía con su pasión por las flores frescas y el arte popular.

Su vida estuvo atravesada por la política, aunque sin perder independencia. Militante radical desde 1982, defendía la idea de que el cuidado del patrimonio debía trascender banderías: “Cuando uno es funcionario no es más militante. Yo milito para que a la Argentina le vaya un poco mejor, aportando en lo que sé hacer, que es gestión cultural”.

En diciembre pasado, había sido distinguida por la Legislatura porteña por su aporte a la cultura.

Madre de tres hijos —Mateo y Luna Paiva, fruto de su matrimonio con el fotógrafo Rolando Paiva, y Clara Cullen)—, era también abuela de nietos radicados en distintas ciudades del mundo. En entrevistas recientes había confesado que, tras superar un cáncer de ovarios, el trabajo fue su mayor refugio: “Tuve mucho miedo de morirme. No veía la luz al final del túnel. El trabajo me salvó”.

La noticia de su muerte generó pesar en el mundo cultural, artístico y político. La Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, la despidió en un comunicado oficial como “una de las personalidades más destacadas en la labor por la salvaguarda y la promoción de la cultura y el patrimonio de la Argentina”.

Artistas, gestores culturales y funcionarios coincidieron en destacar su compromiso, sensibilidad y fuerza de convicción como rasgos esenciales de su legado.