Llega a Córdoba el imperdible concierto clásico de Gintoli, Pedemonte y Cía
El evento se realizará el jueves 28 de agosto a las 20 horas en el Teatro del Libertador.
19/08/2025 | 12:55Redacción Cadena 3
La Fundación Pro Arte Córdoba presenta a dos grandes solistas de reconocida trayectoria: Rafael Gintoli en violín y Franco Pedemonte en piano, acompañados por cuatro músicos excepcionales: Lucía Luque (violín); Hermann Schreiner (cello); Alejo Moreno (viola) y Gustavo Aiziczon (contrabajo).
Todos ellos interpretarán, por primera vez en Córdoba, una versión original del concierto N°3 para piano y orquesta de Beethoven en reducción a seis músicos hecha por el mismo Beethoven. Una ocasión extraordinaria para descubrir esta versión única.
Completarán el programa el Cuarteto con piano en la menor de Mahler y la Sonata para violín y piano N°2 de Brahms.
Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro y en Autoentrada y sus valores son: Plateas $30.000, Cazuelas $25.000, Tertulias $20.000, Paraísos $10.000. Palcos $100.000 y Palcos Cazuelas $80.000.
