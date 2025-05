La escritora pampeana Silvia Prost inicia una gira literaria tras superar un ACV en 2024

Silvia Prost, la talentosa escritora oriunda de Guatraché, comenzó una gira por La Pampa y provincias cercanas para presentar su obra titulada La escuela que Estafa. Este acontecimiento se enmarca en un contexto particular, ya que la primera presentación está programada para el jueves 16 de mayo a las 20 horas en la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda, ubicada en Sarmiento 1551, Realicó.

Prost, además de escritora, es pintora y compositora, una figura prominente en el ámbito cultural argentino. En su nuevo libro, ofrece una crítica profunda del sistema educativo del país, abordando los aspectos que, según su visión, deforman la esencia de la educación: la formación de ciudadanos críticos y libres.

El éxito de su obra es aún más notable dado que en enero de 2024, Prost sufrió un accidente cerebrovascular post-cirugía cardiovascular, lo que le ocasionó afasia y dificultades en el habla, comprensión y escritura. A pesar de estas dificultades, logró publicar La escuela que Estafa en marzo de 2024. Aunque los eventos de lanzamiento tuvieron que ser retrasados, su intensivo proceso de recuperación y resultados médicos positivos la han impulsado a volver a los escenarios con renovada fuerza.

“Cada vez que me dijeron que no iba a poder, el arte me mostró otro camino”, afirma Prost, quien también comparte en su sitio web, www.silviaprost.com, reflexiones sobre política, educación y filosofía. Este espíritu resiliente está presente no solo en su obra literaria, sino también en su producción artística, que abarcará su gira.

En sus presentaciones, Silvia no se limita a leer extractos de su libro, sino que también exhibe sus obras visuales, como la impresionante pintura Soleado (óleos sobre lienzo, 110 x 80 cm), y presenta algunas de sus canciones. De esta mezcla de disciplinas surge una visión integral del arte como una experiencia transformadora y profundamente humana.

Su legado artístico incluye varios géneros: poesía, ensayo, teatro, aforismos y textos educativos. Actualmente, trabaja en su octavo libro, lo que refleja su constante búsqueda creativa y su deseo de seguir contribuyendo al mundo literario.

Para Prost, el arte es un derecho fundamental, una herramienta de empoderamiento y de resistencia. En su producción, el paisaje pampeano adquiere forma y significado, siendo el caldén un símbolo de identidad y resistencia que se hace presente en cada encuentro con su público.

La gira de La escuela que Estafa se propone crear foros de discusión sobre educación, libre expresión y nuevas perspectivas, garantizando una experiencia significativa tanto para la autora como para su audiencia. Con su regreso a los escenarios, Silvia Prost no solo presenta su obra, sino que se convierte en un símbolo de que el arte también puede ser un camino hacia la sanación y la reconstrucción personal.