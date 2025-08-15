En vivo

Cultura

La Biblioteca Nacional celebra 80 años de "El Aleph" de Jorge Luis Borges

La muestra “Infinita veneración, infinita lástima” recorre el universo borgeano con libros, objetos y obras de arte.

15/08/2025 | 12:44Redacción Cadena 3

FOTO: Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino.

Hace 80 años, Jorge Luis Borges publicó por primera vez El Aleph en el número 131 de la revista Sur. Para conmemorar ese aniversario, la Biblioteca Nacional inauguró el 23 de agosto la exposición “Infinita veneración, infinita lástima: 80 años de El Aleph’”, que permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2026 en la Sala Leopoldo Marechal, con entrada libre y gratuita.

La muestra propuso un recorrido por la ciudad y los personajes del cuento, los recursos poéticos que Borges utilizó, los pormenores de su escritura y la recepción crítica.

También abordó sus múltiples capas de lectura: reescritura de la Divina Comedia, experiencia mística, exploración de los números transfinitos y la cuarta dimensión, y despedida del amor.

El universo borgeano se representó a través de libros, objetos, manuscritos, instalaciones artísticas, ilustraciones, fotografías, gigantografías y material audiovisual, recreando el sótano de la calle Garay donde, en el relato, confluyen tiempo y espacio en un punto luminoso.

Lectura rápida

¿Hace cuánto se publicó el Aleph? Se publicó hace 80 años, en 1945.

¿Dónde se inauguró la exposición? La exposición se inauguró en la Biblioteca Nacional.

¿Cuándo estará disponible la muestra? La muestra estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026.

¿Qué elementos incluye la exposición? La exposición incluye libros, objetos, manuscritos, instalaciones, ilustraciones y material audiovisual.

¿Cuál es el enfoque principal de la muestra? La muestra recorre el universo de Borges y sus trabajos, y las capas de lectura de su obra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

